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04 Aralık 2017 21:46

Okmeydanı’nda şüpheli pankart alarmı

Okmeydanı’nda bir binanın birinci katına asılan şüpheli pankart polisi alarma geçirdi.

Okmeydanı’nda şüpheli pankart alarmı

04 Aralık 2017 21:46

Cadde bir süre trafiğe kapatılırken, şüpheli pankart bomba imha ekiplerince indirildi.


Olay, saat 20.00 sıralarında Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi üzerinde yaşandı. 3 katlı bir binanın birinci katının penceresine asılan pankartı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeye emniyet şeridi çekerek, vatandaşları uzaklaştırdı. Piyalepaşa Caddesi trafiğe kapatılarak, bomba imha ekibine haber verildi. Olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından iple pencereye asılan pankart indirildi. Üzerinde yazıların olduğu pankart incelenmek üzere emniyete götürülürken, trafiğe kapanan cadde incelemelerin tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.




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