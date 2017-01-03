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03 Ocak 2017 21:01

Okmeydanı’ndaki kahvehane videosuna 2 tutuklama

Okmeydanı’ndaki kahvehane videosuna 2 tutuklama

03 Ocak 2017 21:01

İstanbul Okmeydanı’ndaki kahvehaneleri dolaşarak yaptıkları konuşmalarda, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Okmeydanı’nda bir kahvehanede çekilen ve sosyal medyada yer almasının ardından tepkilere yol açan görüntülere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 2 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan Ayşegül B. (26) ve Hamit D. (57),emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na çıkarıldı.
Savcılıktaki sorgularının ardından “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ayşegül B. ve Hamit D.’nin “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlarından tutuklanmalarına karar veren İstanbul 14’üncü Sulh Ceza Hakimliği kararına, atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin varlığı ve sosyal medyada yayınlanan video içeriğini gerekçe gösterildi.
Kararın ardından adliye önündeki meydanda toplanan bir grup tutuklama kararına tepki gösterirken Hamit D.’nin eşi Ayşe D. fenalık geçirdi. Meydanda basın açıklaması yapan grup, bir süre slogan attıktan sonra olaysız dağıldı.



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