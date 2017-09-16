Okul alışverişinde merdiven altı çantalara dikkat

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 18 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Piyasada merdiven altı diye tabir edilen, markası ve modeli belli olmayan, üreticisine dair hiçbir bilgi bulunmayan çantaların sayısı azımsanmayacak derecede. Hakan Çanta İcra Kurulu Başkanı Hakan Hacısoyu, çanta alırken dikkat edilmesi gereken hususlara vurgu yaparak, velilere markalı ürün almaları konusunda uyarılarda bulundu.

Merdiven altı çantaların ciddi derecede yoğunlaşmış olduğunu ifade eden Hakan Hacısoyu, “Merdiven altı dediğimiz zaman şu anda Türkiye genelinde ciddi derece de yoğunlaşmış durumda. Markalı ürünlerinde çok büyük rakibi de diyebiliriz. En büyük sıkıntı belli bölgelerde bu ürünün üretimine de izin veriliyor. Bunlarla mücadele de ediliyor. Ancak geçtiğimiz süreçlerden itibaren bu ürünlerin piyasaya sunulması da söz konusudur. Bunlarla rekabet edebilme adına mümkün olduğunca sağlıklı ürün olmasıyla beraber geri çekmeye çalışıyoruz ki kaçak işçi çalıştırılması ve bunun dışında azo boyar fiteral içeren ürünlerin üretilmesi hatta uygun fiyatla olduğu için farklı ürün ve malzemelerin tedarik edilmesi tabii ki çocuklara yansıyor. Bunlarla rekabet etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Rekabetten kastım fiyat rekabeti veya ürünün burada daha fazla satması değil. Burada yapmış olduğumuz; sağlıklı ürünü ön plana atarak bunların piyasadan toparlanması yönünde. Mümkün olduğunca markalara göz atarak hareket etmeleri konusunda tavsiyede bulunuyoruz” diye konuştu.

“Ürünün marka olup olmadığına bakmak lazım”

Velilerin çanta seçiminde belli standartlara sahip markalı ürünleri almaları konusunda uyarılarda bulunan Hacısoyu, “Aslında hep etiket deriz ama şöyle bir şey de var; etiketin dışında bu ürünün marka olup olmadığına bakmak lazım. Etiketin üzerinde zaten bir marka vardır ve bu markanın belli normları da vardır. Normlardan aslında kast etmiş olduğum şey, bu markayı eğer lisanslamak istiyorsanız bununla ilgili olarak markanın belirlemiş olduğu belli standartlar vardır. Bu standartlara göre üretim yapmak zorunluluğunuz vardır. Bu prototiplerde biz kumaşlarımızın üretimini, aynı zamanda fermuarımızın önündeki peçin üretimini farklı farklı yapabiliyoruz. Dolayısıyla orada biraz katma değer giriyor devreye. Birazcık daha maliyetli oluyor ama çocuğunuza zararlı hiçbir katkı maddesi içermeyen bir ürünü sunmuş oluyoruz” dedi.

“Orijinal bir ürünü aldığınızda sağlık yönünden çocuğunuzun bir avantajı olacaktır”

Merdiven altı çantalar ile orijinal çantalar arasında çok büyük fiyat farklılıklarının olmadığını belirten Hakan Hacısoyu, “Ortalama yüzde 20-25 arasında fiyat farkı vardır. Ancak orijinal bir ürünü aldığınızda bir sağlık yönünden çocuğunuzun bir avantajı olacaktır ki en büyük avantaj bize göre çünkü onlar bizim canlarımız. Bu ürünler marka olduğu için garanti kapsamı altında. Aslında çok uygun bir fiyata ürün aldığınız zaman bunun daha avantajlı olduğunu hissedebilirler. Orijinal ürün aldıklarında 2-3 yıl bu ürünü kullanabilirler. Garanti kapsamında olduğu için herhangi bir kusur veya problem olduğu zaman geri götürüp bu ürünlerle ilgili uygulama yaptırtabilirler” ifadelerini kullandı.