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11 Ağustos 2018 10:52

Okul bahçesindeki kanalizasyon kazısında 2 testi bulundu

Üsküdar’da bir okulun bahçesinde atık su kanalizasyon çalışmaları yapıldığı sırada biri sağlam biri de kırık olmak üzere 2 testi bulundu.

Okul bahçesindeki kanalizasyon kazısında 2 testi bulundu

11 Ağustos 2018 10:52

Testilerin tarihi eser niteliği olup olmadığı uzmanlar tarafından araştırılacak.


Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Fahri Atabey Caddesi’nde bulunan bir okulun bahçesinde atık su kanalizasyon çalışmalarının yapılması sırasında biri sağlam biri de kırık olmak üzere 2 testi bulundu. Edinilen bilgiye göre, okul bahçesinde kanalizasyon çalışması yapan görevliler, bahçeyi kazdıkları sırada 1 sağlam 1 de parçalardan oluşan kırık bir testi buldu. Görevliler hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparak, güvenlik önlemli aldı.


Bulunan sağlam testi ve diğer kırık testinin parçaları bir el arabasına konulurken, inceleme için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yetkili kişilerin olay yerine gelmesi bekleniyor.


Kazıda mumluğa benzeyen bir obje bulan bir kişi de parçayı polis ekiplerine teslim etti.




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