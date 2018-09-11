Okul çağı çocuklarda propolis tüketiminin önemi

Dr. Dilek Boyacıoğlu okul döneminde propolis ve arı sütü kullanımının önemine dikkat çekti. Prof.Boyacıoğlu, "Propolisin düzenli kullanımda çocukları enfeksiyonlara karşı korurken vücudun bakteriler ve mikroplarla savaşmasına da destek oluyor" dedi.

Yaklaşan eğitim - öğretim dönemi öncesi uzmanlar, anne babaları uyararak sık hastalanan çocuklar için uyarıda bulunuyor. Özellikle okulların açılışının iklim geçişi sebebiyle salgın hastalıkların yayıldığı döneme denk geldiğini belirten Dr. Dilek Boyacıoğlu, bu dönemde bağışıklık sistemini güçlü tutmanın çok önemli olduğunu vurguladı. Propolisin düzenli kullanımda çocukları enfeksiyonlara karşı korurken vücudun bakteriler ve mikroplarla savaşmasına da destek olduğunu dile getiren Boyacıoğlu, bir diğer değerli arı ürünü olan arı sütünün de çocukların büyüme ve gelişimine destek olduğunu belirtti.

Propolisin önemi

Çocuklara saf katkısız ürünler verilmesinin önemine değinen Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu “Propolis, arı sütü metabolizmayı düzenleyen ve sağlıklı hale getiren yüzde 100 doğal ürünlerdir. Güçlü antioksidan etkisiyle bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle çocuklarda birçok hastalık hava yolu ile bulaşmakta. Çocuklarda bağışıklık sisteminin güçlenmesi için dünyada bilinen en güçlü antioksidanlar arasında yer alan Propolisi çocuklara vermemiz gerekmektedir. Yapılan pek çok bilimsel çalışmada propolisin bağışıklığı düzenleyici, antibakteriyel, antiviral, antifungal, antitümör, antienflamatuvar etkilerinin olduğu ve bunun bileşiminde yer alan kafeik asit fenetil ester, artepillin C, apigenin, krisin, galangin, pinosembrin kafeik asit gibi fenolik flavonoid bileşenlerden kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Ayrıca arı sütü ise, yine bağışıklığı güçlendirirken, çocuklarda iştahın düzenlenmesine ve çocukların büyüme gelişmelerine de katkıda bulunur” dedi.

Propolisin tüketimi

Propolisin tüketiminin oldukça basit olduğunu kaydeden Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, yetişkinlerde 20-80 damla, çocuklarda ise 10-40 damla olarak kullanıldığını söyledi. Boyacıoğlu, “Veya ham bal ile karışım halinde, Arı sütünün ise ham bal ile karışım halinde formlarının mevcut olduğunu belirterek günde 1 tatlı kaşığı doğrudan veya süt, yoğurt gibi gıdalarla birlikte tüketebilir” diye konuştu.

“Tüketici birçok propolis üründe aldatılıyor”

BEE'O Arı Ürünleri Kurucularından Prof. Dr. Boyacıoğlu özellikle son dönemlerde Çin'den ithal edilen propolisin içerisinde katkı kalıntı sorunları olduğunu ayrıca saf olmadığını söyledi. Boyacıoğlu “'Tüketici maalesef birçok propolis üründe aldatılıyor. Çin propolisi kullanılarak üretilmiş ürünlerin sağlığa zararlı etkisi olabilir. Propolis adı altında satılan pek çok üründe propolis namına bir şey yok. Sonuç olarak propolis oldukça hassas bir konu. Sağlığımız daha da önemli bir konu. Her propolis aynı değil. Propolisin bahsettiğim etkilerinden bahsedebilmemiz için doğru koşullarda üretilmiş ve doğru şekilde işlenmiş olması gerekiyor yani propolisin menşei ve nasıl üretildiği çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Anadolu propolisini çok özel kılıyor”

Prof. Dr. Boyacıoğlu son olarak, propolis ve arı sütü konusunda tüketicilerin hassas olmaları gerektiğinin ve Anadolu propolisini tercih etmeleri gerektiğinin altını çizerek “Özellikle Anadolu propolisinin, diğer propolislerle karşılaştırıldığında daha yüksek antioksidan ve antimikrobiyal etkiye sahip olduğunu kanıtladık. Bu da Anadolu propolisini çok özel kılıyor” sözlerine ekledi.