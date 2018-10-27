Okul çevresinde uyuşturucu satan zehir tacirlerine operasyon

Arnavutköy'de polis ekipleri, bir okulun yan tarafında bulunan binada uyuşturucu satışı yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Toplamda 1 kilo 184,77 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyon anı saniye saniye kameralara yansıdı.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda Mobil Park Timleri ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim'de Arnavutköy'deki okul önlerinde denetim yaptı. Edinilen bilgiye göre, kimlik denetimi sırasında polis ekiplerinin yanına gelen bir şahıs, okulun yan tarafında bulunan 2 katlı binada uyuşturucu satışı yapıldığına dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler bina çevresinde tedbir alarak bir süre gözlem yaptı. Ekipler, binaya 2 kişinin geldiğini ve bu kişilerin yanlarına gelen bir şahısla görülmeyen bir noktada buluştuklarını gördü.

Şahısların bir süre sonra ayrıldığını gören ekipler hızla harekete geçerek M.Ç. ve D.C. isimli şahısları durdurdu. Şahısların üzerini arayan polis ekipleri, D.C.'nin üzerinde beyaz poşet içinde 3.18 gram uyuşturucu madde buldu. Şahıslar gözaltına alınırken polis ekipleri 2 katlı binaya baskın düzenledi.

Binada yapılan aramalarda, baza kenarındaki şeffaf poşet içerisinde 427 gram, 3 adet saklama kabı içerisinde 757,77 gram, toplamda 1 kilo 184,77 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirdi. Baskın sırasında ikamette bulunan C.K. ve A.A. gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslardan D.C.'ye 'kullanmak için uyuşturucu veya uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. C.K. ve A.A. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan operasyona anı saniye saniye polis kameralarına yansıdı.