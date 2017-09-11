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11 Eylül 2017 16:48

Okul çıkışı servislere yapılan denetimi öğrenciler şaşkın bakışlarla izledi

İstanbul’da trafik polisleri Beşiktaş’ta okul çıkışında öğrenci servislerine denetim yaptı.

Okul çıkışı servislere yapılan denetimi öğrenciler şaşkın bakışlarla izledi

11 Eylül 2017 16:48

Polis ekipleri sürücülerin evraklarını incelerken, servisteki öğrenciler de onları şaşkın bakışlarla izledi.


2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sivil Trafik Amirliği ekipleri, yaşanan son olayların ardından öğrenci servislerindeki denetimlerini artırdı. Dört bir yanda uygulama yapan trafik polisleri, trafiğe çıkan öğrenci servislerini inceledi.


Denetimler kapsamında ekipler, Beşiktaş Akat Mahallesi Şehit Erdoğan İban Sokak üzerindeki bir ilköğretim okulunun önünde denetim yaptı. Yapılan denetimde, öğrenci servislerini durduran ekipler, sürücülerin evraklarını inceledi. Servislerin içerisini de kontrol eden ekipler, servis görevlisinin yaka kartlarını da kontrol etti. Denetim kapsamında evrak eksiği olan servis sürücülerine ceza kesilecek.



Polis ekipleri inceledi, çocuklar şaşkın bakışlarla izledi


Öte yandan ekipler incelemelerini sürdürdüğü esnada servis araçlarındaki öğrenciler de şaşkın bakışlarla ekipleri izledi. Denetim yapılan bir servis şoförü, “Bir sıkıtımız yok. Her şeyimiz dört dörtlük. Uygulamadan memnunum, bu son olaylardan sonra böyle olması çok daha iyi oldu” dedi.




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