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05 Aralık 2017 10:39

Okul Olimpiyatları Futbol Turnuvası sona erdi

Küçükçekmece Belediyesi,Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğüişbirliği ile düzenlenen Okullar Arası Futbol Turnuvası Nihat Yüceur Spor Tesisler’inde gerçekleştirilen final karşılaşmaları ile sona erdi.

Okul Olimpiyatları Futbol Turnuvası sona erdi

05 Aralık 2017 10:39


Küçükçekmece Okul Olimpiyatları Futbol Turnuvası’nda, Küçük Erkekler, Yıldız Erkekler, Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar kategorilerinde olmak üzere 109 takımda 1308 sporcu dereceye girmek için ter döktü.45 gün süren Okul Olimpiyatları Futbol Turnuvası yapılan final maçları ile son buldu.


Gerçekleşen karşılaşmaların ardından Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Hamza Gönenç,İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Necati Tekbaş,İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Göksun Öz,Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Oktay Kurt tarafından dereceye giren okulların takımlarına madalyaları verildi.


Dereceye giren okullar şöyle;


Küçük Erkekler: 1’inci Arif Nihat Asya Ortaokulu, 2’nci Mimar Sinan Ortaokulu, 3’üncü Behiye Selim Pars Ortaokulu


Yıldız Erkekler: 1’inci Halide Edip Adıvar Ortaokulu, 2’nci Atatürk Ortaokulu, 3’üncü Nasrettin Hoca Ortaokulu


Yıldız Kızlar:1’inci Atatürk Ortaokulu, 2’nci Küçükçekmece Ortaokulu, 3’üncü İnönü Ortaokulu


Genç Kızlar:1’inci Eşref Bitlis Lisesi, 2’nci Atakent İMKB, 3’üncü HalkAlı İMKB




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