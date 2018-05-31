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31 Mayıs 2018 12:07

Okul Olimpiyatları Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Küçükçekmece’de Okul Olimpiyatları Müsabakaları Kupa Töreni gerçkeleştirildi.

Okul Olimpiyatları Spor Ödülleri sahiplerini buldu

31 Mayıs 2018 12:07


Öğrencilerin spor yapma alışkanlığı kazanması ve profesyonel sporcuların yetişmesi amacıyla her yıl Küçükçekmece Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Okul Olimpiyatları Müsabakaları Kupa Töreni Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.


2017-2018 eğitim- öğretim yılı 2’nci dönem Okul Olimpiyatları Müsabakaları kupa törenine,Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Harun Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Göksun Öz, Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Oktay Kurt, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


İlçe genelinde Atletizm, Basketbol, Voleybol, Öğretmenler Arası Voleybol, Kort Tenisi, Puanlı Atletizm, Oryantring, Öğretmenler Arası Oryantring, Özel Atletizm Oyunları, Fiziksel Etkinlikler, Bowling Turnuvaları yapıldığı müsabakalara, 360 okuldan toplamda 5948 lisanslı sporcu ve 463 Beden Eğitimi Öğretmeni katıldı.


2017-2018 eğitim -öğretim yılı sonunda okul olimpiyatlarında 645 takımdan 9201 öğrenci ve 463 öğretmen dereceye yaptı.Gerçekleştirilen spor müsabakasında derece alan okullar ve öğrencilere protokol tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi.




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