Okul öncesi çocuklar Ataşehir’de kahramanlarıyla buluşup stres atacak

Okulların başlamasına az bir süre kala öğrenciler Ataşehir’de kurulacak oyun alanında eğlenip stres atacak

Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’un minik ziyaretçileri bu cumartesi okullar açılmadan önce dört etkinliğin bir arada sunulduğu Nickelodeon Oyun Alanı ile stres atacak. Etkinlikte erkek çocuklar için Blaze, kız çocuklar için Shimmer & Shine; herkesin sevdiği karakter Sponsge Bob ve minikler için de Kaşif Dora ile çocuklar eğlenceli dakikalar yaşayacak. 16 Eylül’e kadar devam edecek olan etkinlik 12.00-19.00 saatleri arasında B1 katında ücretsiz gerçekleşecek. Ayrıca yeme içme ve eğlence merkezinde yoğun istek üzerine Akustik Konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Alternatif müziğin sevilen isimlerinden Nilipek vatandaşlarla buluşacak. Pop müzikten alternatif rock’a en sevilen şarkılarını müzik severler ile buluşturacak olan Nilipek’e Watergarden İstanbul’un havuz şovları eşlik edecek. Cumartesi saat 20.00’da havuz katında gerçekleşecek olan konser ücretsiz olacak.