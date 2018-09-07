Okul öncesi kırtasiye denetimleri arttırıldı

Denetimlerde ürünlerin sertifikaları kontrol edilerek, üretim yerleri ve içerisinde barındırdığı kimyasal karışımların değerleri incelendi.

Ticaret Bakanlığı ve Kağıthane Belediyesi işbirliğinde okul öncesi yapılan alışverişlerde velilerin bilinçlendirilmesi için “Güvenilir Okul Alışverişi Semineri” düzenlendi. Kağıthane Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen seminere Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanı Meral Karaaslan ve çok sayıda veli katıldı. Seminerde öğrencilere alınacak ürünlerin sertifikalarına, üretim yerlerine, ve kalite belgelerine bakılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Seminerin ardından 2018-2019 eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala Ticaret Bakanlığı ve Kağıthane Belediyesi ekipleri ilçe genelinde bulunan kırtasiyelerde denetimde bulundu. Yapılan denetimlerde ürünlerin sertifikaları kontrol edilerek, üretim yerleri ve içerisinde barındırdığı kimyasal karışımların değerleri gibi sağlık açısından önem arz eden kısımlar kontrol edildi.

“Ticaret Bakanlığımız ile eğitim yapmış olduk”

Her eğitim öğretim döneminin başlamasında kırtasiye malzemeleri alınırken sağlığın önemini vurguladıklarını dile getiren Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Özellikle okul alışverişlerinde, almış olduğumuz kırtasiye malzemelerinin, kıyafetlerin sağlığa zararlı olmaması için biz yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Belediye olarak dağıttığımız ürünlerde sağlığa zararlı olmamasını şart koşuyoruz. Dağıttığımız ürünlerin kontrollerini de yapıyoruz. Ayrıca velilerimizin bu konu da bilgilenmesi için Ticaret Bakanlığımız ile eğitim yapmış olduk” ifadelerini kullandı.