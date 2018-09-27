Okul önlerinde çocuklara uyuşturucu satan zehir taciri yakalandı

İstanbul'da, okul önlerinde öğrencilere uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 1 kişi, Hint Keneviri ürettiği imalathanede yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlı, polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece ‘adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne yapılan bir ihbarda, Ümraniye'de bir gecekonduda uyuşturucu üretimi yapıldığı ve bu uyuşturucuların okul önlerinde çocuklara satışını yapan bir kişi hakkında bilgi verildi. Verilen ihbarla 20 Eylül Perşembe günü harekete geçen Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yapılan çalışmalar doğrultusunda uyuşturucu imalathanesini tespit ederek söz konusu adrese Cuma günü baskın düzenledi. Operasyonda M.A. adlı uyuşturucu taciri yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının uyuşturucu ürettiği imalathanede yapılan aramalarda 557 gram Hint Keneviri, 1 tabanca ve bu silaha ait 66 mermi ele geçirildi.

Yakalanan zanlı, polisteki sorgusunun ardından 21 Eylül Cuma günü çıkarıldığı mahkemece ‘adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.