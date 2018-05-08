Okul rehberleri Maltepe Üniversitesi’nde buluşuyor

Maltepe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı, Maltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar’ Sempozyumu Marmara Eğitim Köyü’nde başladı. Sempozyuma; Maltepe Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Serkan Azap, Maltepe İlçe Millî Eğitim Müdürü Faik Kaptan, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Betül Çotuksöken ve geniş bir davetli topluluğu katıldı.

Bu sene 14’üncüsü düzenlenen ‘Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar’ Sempozyumu, alan çalışanlarının yeterliklerini artırmayı hedeflemenin yanı sıra, psikolojik danışma ve rehberlik mesleğine hazırlanan öğrencilere de alanda çalışan uzmanlarla tanışma fırsatı sağlıyor.

“Bilgileriniz arttıkça sorun görme olanağınız da artıyor”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Betül Çotuksöken, sempozyumun içeriğinden bahsederek, “Bizim yıllardan beri yaptığımız sürdürülebilirliği çok yüksek olan bir çalışmamız bu. Her yıl bir döküm çalışması yapıyoruz ve okullarımızda en çok karşılaştığımız sorunlar nelerdir, ne tür durumlarla karşı karşıya kalıyor rehberler, okul yönetimleri veya aileler bütün bunlara yönelik rehberlik çalışmalarındaki yenilikleri gözden geçiriyoruz ve bütün bunları farklı okullardan gelen rehberlerle paylaşıyoruz. Önce konferans şeklinde bir takım sunumlar oluyor. Yeni kavramları yani okullarda problem olarak ortaya çıkan kavramları açmak üzere ardından çalıştaylar düzenliyoruz. Bunlar hep yeni bilgilerle yaklaşılan sorunlar. Hatta şöyle bir durumda söz konusu; bilgileriniz arttıkça sorun görme olanağınız da artıyor. Var olanların ne tür sorunlar olarak ortaya çıktığını görebiliyorsunuz” diye konuştu.

“Öfke, kriz çözme, bağımlılık, arabuluculuk bunlar hep gündemimizde olan konular”

Rektör Yardımcısı Betül Çotuksöken, sempozyumda dört çalıştayın olduğunu ve bu çalıştaylar sonucunda çıkacak olan raporların tek bir oturumda rehberlerle paylaşılacağını söyledi. Çotuksöken, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl özellikle toplumsal cinsiyet, istismar, gün geçmiyor ki kitle iletişim araçlarında bunlara ilişkin bir takım problemler ortaya çıkmasın. Hem toplumsal cinsiyet konusunda hem de özellikle çocuklara yönelik istismar konusunda çok fazla duyumlar alınıyor. Bir takım olumsuzluklar var. Bunlara biz psikoloji, rehberlik, eğitim bilimlerinin bilgi bağlamlarıyla bunlara nasıl yaklaşabiliriz sorusunun yanıtını vermeye çalışıyoruz. Öfke, kriz çözme, bağımlılık, arabuluculuk bunlar hep gündemimizde olan konular. Dört çalıştayımız var; bu çalıştaylarımızın sonucunda ortaya çıkan raporları tek bir oturumda tek bir rehberleri toplayarak çalıştay raporlarının paylaşılması noktasına geleceğiz. Böylece yeni bilgilerle her birimiz buluşmuş olacak”.

İki gün sürecek olan sempozyumun birinci gününde ‘Toplumsal Cinsiyet’, ‘İhmal ve İstismarla Baş Etme’, ‘Bağımlılıkla Mücadele’, ‘Öfke Kontrolü’ konularının tartışılacağı paneller; ikinci gününde de, ‘Değişen Ana Babalık’, ‘Çatışma Çözme ve Arabuluculuk’, ‘Aile Evreleri’ gibi çok önemli konuları mercek altına alan çalıştaylar düzenleniyor.