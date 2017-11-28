Okul servisi cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

adliyeye sevk edildi. Zanlı sevki sırasında çelik yelek giydirildiği görüldü.

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Fildişi Sokak içerisinden dün akşam saatlerinde servis aracına yönelik silahlı bir saldırı gerçekleşmişti. Olayda Asiye A. hayatını kaybederken, servis şoförü Mehmet Y. yaralanmıştı. Olaya karıştığı iddia edilen ve Asiye A.’nın kocası olduğu öğrenilen Yılmaz A. gözaltına alınmıştı. Yılmaz A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının sevki sırasında çelik yelek giydirildiği görüldü.