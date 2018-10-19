Okulda bıçaklı kavga, 2 öğrenci yaralandı

Maltepe'de bir lisede yaşanan bıçaklı kavgada iki öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenciler kız meselesi yüzünden birbirine girdi. Enes A. isimli öğrenci tartıştığı Kerem G.'yi dizinden bıçakladı. Bu sırada araya girmeye çalışan Fehmi A. isimli öğrenci de bacağından bıçaklandı. Okula çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler Maltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Okula çocuğunu almaya gelen bir veli, "Bizi dışarı çıkardılar. Ben çocuğumu almaya geldim vermediler, bekliyorum. Çocukları bırakmıyorlar" ifadelerini kullandı.