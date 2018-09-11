Okulda nişanlısını rehin alan zanlı adliyeye sevk edildi

Pendik’te bir lisede nişanlısını rehin alan er Umut Demirkaya emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Pendik'te bir lisede nişanlısını rehin alan er Umut Demirkaya emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Pendik'te dün öğlen saatlerinde Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gelen er Umut Demirkaya, okulda çalıştığı öğrenilen nişanlısını silahla rehin almıştı. Müzakere ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından saldırgan polise teslim olmuştu. Dün Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının bugün sabah saatlerinde işlemleri sona erdi. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan zanlı adliyeye sevk edildi.