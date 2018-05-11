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11 Mayıs 2018 15:11

Okulda paniğe neden olan cisim el bombası çıktı

Esenler’de ilkokulun bahçesinde bulunan cismin el bombası olduğu ortaya çıktı.

Okulda paniğe neden olan cisim el bombası çıktı

11 Mayıs 2018 15:11

El bombasının okulun inşaatı sırasında askeriye bölgeden alınan hafriyatın bahçeye dökülmesi sırasında düştüğü tahmini üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Esenler Ressam Şevket Dağ İlkokulu’nun arka bahçesinde bugün okul görevlileri toprağa gömülü bir cisim fark etmiş. Okulda büyük panik yaşanırken, bomba imha ekipleri olay yerine gelmişti. Yapılan inceleme sonrası paniğe neden olan cismin bir el bombası olduğu anlaşıldı. Polis el bombasının piminin de olmadığını belirlerken, bombanın okul inşaatı sırasında askeriyeden alınan hafriyatın dökümü sırasında bahçeye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Öte yandan el bombasının bir öğretmenin bulduğunu ve geri dönüşüm kutusuna koyup polise haber verdiğini belirtti.




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