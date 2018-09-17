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Okuldan eve gelen çocuğu kameralı izleme uygulaması

Okulların açılmasıyla birlikte ebeveynlerin artan ev güvenliği ihtiyacına Kale Alarm cevap verdi.

Kale Kameram Uygulaması ise uzaktan mobil izleme özelliği sayesinde özellikle çalışan anneler için okuldan eve dönen çocuğunu kolayca izleme imkanı sunuyor.



‘Tam Kapsam Güvenlik' anlayışıyla; ev ve kabin kilidinden, otel kartlı kilidine, çelik kasadan çelik kapı ve yangın kapısına, pencere sistemlerinden elektronik güvenlik sistemlerine kadar tüm güvenlik çözümlerini bir arada sunan Kale Endüstri Holding bünyesindeki Kale Alarm; “Siz Yoksanız Biz Varız” sloganıyla, özellikle okulların açılmasıyla birlikte; çalışan ve çocukları için evde bakım desteği alan ailelerin, çocukları okuldan dönünce endişelenen ebeveylerin ihtiyacına cevap verdi.



‘Kale Kameram' uygulaması ile içiniz rahat etsin


Yapılan şirket açıklamasına göre, ebeveynlere uzaktan ev içerisinde çocuklarını takip etme imkanı sunan uygulama ile akıllı telefonlar ve web üzerinden 7/24, hem geriye dönük hem de canlı izleme olanağı sağlıyor. Kullanıcı dostu bir ara yüze sahip olan uygulama, özellikle ev dışındayken ebeveynlerin hayatını kolaylaştırıyor. Yüksek çözünürlüklü ve full HD kalitedeki Kale Kamera Sistemleri, bu özelliği sayesinde gereksinim duyulan durumlarda, yüzlerin, plakaların ve diğer göstergelerin net bir şekilde belirlenmesine imkan veriyor.

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