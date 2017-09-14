Okullar açılmaya başladı, İstanbul’da trafik yüzde 30 arttı

Yapılan analizde, sadece bazı özel okulların ve anaokullarının açılmasına rağmen 11 Eylül Pazartesi günü İstanbul trafiğinin geçen diğer haftalara göre yüzde 33 oranında artış gösterdiği ortaya çıktı.

Navigasyon pazarının önemli uygulaması Yandex Navigasyon, yaz tatilinin bitmesinin ardından İstanbul’da meydana gelen trafik artışını mercek altına aldı. Yapılan araştırmaya göre, okulların açılması ve İstanbulluların tatilden dönmesiyle trafik geri geldi. Servis araçlarının da yola çıkmasıyla trafiksiz günler geride kaldı.

Uygulama, geride kalan son beş haftada Pazartesi günleri gerçekleşen trafik verilerini masaya yatırdı. 11 Eylül Pazartesi yaşanan trafik yoğunluğunun, diğer haftalara göre yüzde 33 oranında arttığı ortaya çıktı. Sadece özel okulların bir kısmının ve anaokullarının açılmasıyla meydana gelen söz konusu yoğunluğun, 18 Eylül Pazartesi günü tüm okulların açılmasıyla çok daha artacağı öngörülüyor.