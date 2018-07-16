Okullar tatil olmasına rağmen koşarak okula geldiler

Onlarca çocuk, olimpik havuzlarda suyun keyfini doyasıya yaşarken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Çekmeköy Belediyesi yazın tatil yapamayan çocuklar için okul bahçelerine yarı olimpik havuzlar kurdu. Yüzlerce çocuk okul bahçelerine kurulan havuzlara girmenin keyfini yaşıyor. Çeşitli nedenlerle sahil kenarında tatil yapamayan ailelerin çocukları, okul bahçelerine kurulan yarı olimpik havuzlarda uzmanlar tarafından yüzme öğrenirken, aquaparklarda da suda eğlencenin tadını çıkarıyorlar. Çekmeköy Belediyesinin okul bahçelerine kurduğu havuzlarda 6-12 yaş aralığındaki 5 bin çocuk, okulda yüzebilmenin keyfini yaşıyor.

Su kaydıraklı havuzlar 5 yıldızlı otelleri aratmadı

Eğitim öğretim döneminde ders yapılan okullar, yaz döneminde tatile gidemeyen çocuklar için tatil köyüne dönüştürüldü. Yaz okullarında yüzmenin yanı sıra jimnastik, futbol, basketbol, taekwondo, atletizm, okçuluk, tenis ve voleybol gibi çeşitli spor dallarının yer aldığı yaz spor okulları Ağustos sonuna kadar devam edecek. Okullarda kurulan havuzlarda su kaydıraklarının olması 5 yıldızlı otelleri aratmadı.

"Çekmeköy Belediyesi olarak 9 yıldır bu çalışmayı yapıyoruz”

Fatma Talip Kahraman Anadolu Lisesinde havuza giren çocuklarla yakından ilgilenen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "4 ayrı bölgemizde böyle sistem kurduk. Burada yüzme bilmeyen çocuklarımıza yüzme dersi veriyoruz. Hem eğlenerek hem basketbol gibi, voleybol gibi birçok etkinliği yapacakları spor alanları onlara belirledik. Bu çocuklarımızı evlerinden alıyoruz ve evlerine tekrar bırakıyoruz. Ayakkabısından eşofmanına varıncaya kadar her birini biz belediye olarak temin ederek yazın tatile gidemeyen veya İstanbul dışına çıkamayıp da sokaklarda bu gençlerimiz evlatlarımız kalmasın diye biz Çekmeköy Belediyesi olarak 9 yıldır bu çalışmayı yapıyoruz” dedi.

"5 bin çocuğa yaz döneminde hizmet”

Başkanı Poyraz, “Bu sene daha kapsamlı olarak bu çalışmayı yaptık İnşallah çocuklarımız ve aileleri bu yaptığımız etkinlikten çok daha mutlu ve memnun. Her yaştan havuza girebilecek çocuk olmak üzere 5 bin çocuğumuzu hem de yaz Kuran kurslarını da aksatmadan yapıyoruz. Saatlerini ilçe müftülüğümüz ile birlikte organize ettik” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, çocuklara spor giysileri dağıtırken, havuza giren çocuklar da belediye başkanına teşekkür etti.