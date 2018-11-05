Okullara bilgisayar laboratuarı desteği

Bu kapsamda ilçedeki 6 okula bilgisayar laboratuvarı kazandırıldı.

Küçükçekmeceli öğrencilerin daha rahat ve son teknoloji ile ders çalışmalarını amaç edinen Küçükçekmece Belediyesi bu konudaki hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Küçükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, ilçede bulunan Nahit Menteşe Mesleki Ve Teknik Anadolu, İsmet Aktar Mesleki Ve Teknik Anadolu, Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Liselerine ve Gazeteciler Cemiyeti Ortaokulu, Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu ile İkitelli Ortaokuluna toplamda 100 bilgisayar vererek laboratuvar açtı. Küçükçekmeceli öğrenciler ise hizmetlerine sunulan laboratuvarlarda bilgisayarlardan faydalanarak ders çalışmanın konforunu yaşadı.

“Gençlerimizin eğitimine yatırımlarımız devam edecek”

Konuyla ilgili konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise, “Küçükçekmeceli öğrencilere, gençlere eğitim konusunda her zaman desteğimiz devam edecek. Gençlerimiz ne kadar iyi olursa bizler de o kadar iyi oluruz” dedi. Yeni bilgisayarlarını kullanan okul öğrencileri ise Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e teşekkür etti.