Okullara “Türkçe Sokağı”

İTO Akşemsettin Ortaokulu’nun Türkçe öğretmenleri ve okul yöneticileri önderliğinde öğrencilerle birlikte hazırladıkları “Türkçe Sokağı” ve “Bilişim ve Teknoloji Laboratuvarları” Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz tarafından açıldı.

Büyük edebiyat üstadlarının fotoğraflarının sınıf kapıları ve öğrenci dolaplarını süslediği, yazar ve şairlerin eserlerinden bölümler ve kitap okuma bankları ile donatılmış sokakta öğrencilere kitap okuma sevgisinin aşılanması amaçlandı.

Açılışa katılan Başkan Kartoğlu “Okullarımız tüm teknik donanımları ve vizyoner eğitimcileri sayesinde artık bambaşka bir noktaya geldi. Eğitimle birlikte benim de en çok önemsediğim konu gençlerin bir dünya görüşüne sahip olabilecekleri vizyonu kazanmaları. Kitaplar bizi gitmediğimiz yerlere götürüp, hiç karşılaşmadığımız insanlarla tanıştırır. Fikir çok güzel, hiç okumamış oldukları bir yazarı burada görüp merak edip okuyabilirler. Okul yöneticilerimizi ve bu işte emeği geçen herkesi tebrik ediyorum dedi.

“Türkçe Sokağı” nın yanı sıra “Bilişim ve Teknoloji” dersliğinin de açılışının yapıldığı etkinlik Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz’ın “Türkçe Sokağı” ve “Bilişim ve Teknoloji Laboratuvarını” ziyareti ile sona erdi.