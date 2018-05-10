Okullarda çocuklar için toprak bahçe kullanımı artıyor

Dünya’da eğitim kalitesinde adından söz ettiren ülkelerde standart derslerin haricinde çocukların doğaya olan bağının oluşması amacıyla doğa dersleri veriliyor. Türkiye’de de son yıllarda doğa derslerinin uygulamalı olarak yapılmasıyla çocuklarda sorumluluk bilincinin de artacağı görüşü ağır basıyor. Uzmanlar çocukların doğaya temas etmesi sayesinde benimseme olgusu, temelinde sevgi ve sorumluluk duygusunun geliştirilmesi yattığını kaydediyorlar.

İstanbul’da eğitim veren Atabek Koleji okul müdürü Mehmet Sarıtemur, okulların sadece çocukların ihtiyacı olan bilgilerin öğrenildiği bir yer değil aynı zamanda hayata dair bir takım tutum, değer, beceri ve davranışların da kazanılacağı bir çevre olması gerektiğini belirterek, "Çocuklarımızın çevreye duyarlı bireyler olabilmeleri için de okul bahçelerinin çevreye yönelik bir takım bilgi, tutum, beceri ve davranışların kazandırılacağı bir mekân haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Doğayı koruma yüzyılımız insanının kutsal bir görevi olmalıdır. Bunun için bu görevi yerine getirecek olan çocuklarımızın okullarda çevre ve doğa koruma eğitimine önem verilmelidir. Eğitimin özünde benimseme olgusu, temelinde sevgi ve sorumluluk duygusunun geliştirilmesi yatmaktadır. Okullarda doğal çevrenin insanlık için önemi gerçekten anlatılabilirse yetişmekte olan neslin çevre konusunda daha duyarlı ve sorumlu davranmaları sağlanabilir" dedi.

Çocukların gerçek yaşama açılan en yakın mekânları okul bahçeleri olduğunu kaydeden Mehmet Sarıtemur, "Atabek Koleji’nde bizler çocuklara toprak bahçelerde meyve yetiştirme olanağı sunuyor, çocukların doğayı sevmesi, saygı duyması ve sorumluluk duygusunun geliştirilmesi için de onlara gerçek yaşam içinde çevre konularını öğrenmelerine imkân tanınıyoruz. Bahçe faaliyetlerinin çocukların doğal çevreye yönelik olumlu tutumlar geliştirmesine yardımcı olduğu; özellikle onların çevre ve ekosistem hakkında bir anlayış oluşturmalarını sağladığı görülmüştür. Yetişkinlikte ağaçların bir değer olarak görülmesinde en önemli belirleyici unsurun çocuklukta bahçede yapılan etkinliklerin olduğu ifade edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin okul bahçelerinde düzenli olarak yaptırdıkları faaliyetlerin çocukların, bitkilerin besin olarak önemini ya da onların biyoçeşitlilik ile ilişkisini öğrenmelerinde çok etkili olduğu görüldüğünü kaydeden Mehmet Sarıtemur "Yaşama geçirilmeyen bilgi; tutum, davranış ve becerilerin oluşmasına engel olacaktır. Kolej olarak öğrencilerimize sunduğumuz toprak bahçeler ile çocukların farklı meyveler, bitkiler, su, hava, toprak gibi doğa ile pozitif etkileşimlerini sağlayıcı etkinlikler ile öğrenilenlerin yaşama geçirilmesine fırsat veriyoruz. Görüldüğü gibi okul bahçeleri ekolojik açıdan tasarlandıklarında çocuklara çevreye yönelik çok önemli yaşam tecrübeleri kazandırabilmektedir" şeklinde konuştu.