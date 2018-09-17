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Okulların açıldığı ilk gün akşam trafiği havadan görüntülendi

İstanbul’da okulların açıldığı ilk gün akşam trafikte yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün akşam trafikte yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.


2018-2019 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde akşam saatlerinde ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. E-5 karayolu Bahçelievler mevkii Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi. Görüntülerde E-5 karayolu Edirne istikametinde trafiğin oldukça yavaş ilerlediği görülürken, ters istikamette ise trafiğin akıcı olduğu görülüyor.

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