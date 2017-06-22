Okulların sona ermesiyle gençlere karne hediyesi

Vodafone Türkiye’nin ‘Gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa’ sloganıyla hayata geçirdiği gençlik markası Vodafone FreeZone, okulların tatile girdiği bu dönemde gençleri sevindirecek yeni bir kampanya başlattı. Şirket açıklamasına göre telefonunu değiştirmek veya yeni telefon sahibi olmak isteyen Vodafone Freezone’lu gençler, Samsung’un 2017 model Galaxy A3 ve Galaxy A5 telefonlarını esnek tarifelere özel avantajlı ek ödemelerle 24 ay taksitle alabilecek.

“Vodafone FreeZone ile gençlerimize bir karne hediyesi de biz veriyoruz”

Açıklamada ifadeleri bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “Her segmentin beklentisinin farklı olmasından hareketle oluşturduğumuz Vodafone FreeZone markasıyla 26 yaş ve altı gençlerin ihtiyaçlarına uygun avantajlı kampanyalar düzenlemeye devam ediyoruz. Bu dönemde de karne heyecanı ve tatil sevincini bir arada yaşayan gençlerimizi düşünerek yeni bir kampanya başlattık ve onlara bir karne hediyesi de biz verelim istedik. Bu kampanyayla, yeni bir telefon almak isteyen veya mevcut telefonunu değiştirmek isteyen gençlerimizi ve gençlere karne hediyesi almak isteyen ailelerini düşündük. Uygun taksit imkânı ve internet hediyesi ile hem aileleri hem de Freezone’lu gençlerimizi mutlu ettiğimize inanıyoruz. Gençlerimiz üç ay boyunca bir yandan tatilin keyfini çıkaracak bir yandan da hediye ek 2GB internet ile sosyal medyayı özgürce kullanacak. Vodafone FreeZone ile gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”.