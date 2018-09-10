Okulun ilk gününde öğrenci servislerine uygulama

Okul'un ilk gününde denetimi arttıran polis ekipleri, okul servislerine uygulama yaptı. Uygulamalarda sürücülerin belgeleri kontrol edilirken araçların servise uygunluğu denetlendi.

Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube denetleme Müdürlüğü Ekipleri okul servislerinde uygulama yaptı. Servis araçlarını durduran ekipler, çocukların emniyet kemerlerini kontrol ederek sürücülerin belgelerini inceledi.

Yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade eden sürücüler ise, denetimlerinin sürekli olması gerektiğini belirtti.