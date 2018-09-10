İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okulun ilk gününde öğrenci servislerine uygulama

Okul’un ilk gününde denetimi arttıran polis ekipleri, okul servislerine uygulama yaptı.

Okul'un ilk gününde denetimi arttıran polis ekipleri, okul servislerine uygulama yaptı. Uygulamalarda sürücülerin belgeleri kontrol edilirken araçların servise uygunluğu denetlendi.


Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube denetleme Müdürlüğü Ekipleri okul servislerinde uygulama yaptı. Servis araçlarını durduran ekipler, çocukların emniyet kemerlerini kontrol ederek sürücülerin belgelerini inceledi.


Yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade eden sürücüler ise, denetimlerinin sürekli olması gerektiğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.