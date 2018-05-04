Olaylı derbi Nisan ayına damgasını vurdu

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Nisan ayı raporunu açıkladı. Türkiye ve dünyada gazete manşetlerinde, olaylı geçen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi vardı. Yaşanan olaylar futbola gölge düşürürken, dünya basını Şenol Güneş’in başından yaralanmasını manşetlere taşıdı.

Liderlik Quaresma’da

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, geçtiğimiz ay olduğu gibi Nisan ayında da listenin ilk sırasında yer alan isim oldu. Ünlü futbolcunun geçtiğimiz ay aldığı 5 maçlık cezası Göztepe karşılaşmasıyla bitti. Ayağının tozuyla sahalarda etkili performans sergileyen Quaresma, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla siyah beyazlı taraftarın beğenisini toplayarak adından söz ettirdi. Fenerbahçe yönetimi, olaylı geçen Ziraat Türkiye Kupası maçında, ünlü futbolcuyu hareket yaptığı iddiası ile TFF’ye şikayet ettiği de konuşulanlar arasında yer aldı. Bu başlıklarla Portekizli futbolcu, 10 bin 417 haberde yer alarak en çok konuşulan futbolcu oldu.

Gomis attığı gollerle manşetlerde yer aldı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, adından söz ettirmeye devam ediyor. Sezon boyunca attığı gollerle beğeni toplayan futbolcu, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği tarafından yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Galatasaray formasıyla attığı 29 golle krallık yolunda ilerleyen Gomis, ay boyunca hakkında çıkan 10 bin 129 haberle listenin ikinci sırasında yer alan isim oldu. Gomis’in gol krallığı yolunda ezeli rakibi Burak Yılmaz ise 9 bin 865 haberde yer alarak en çok konuşulan üçüncü isim oldu.

Beşiktaş zirvedeki yerini aldı

MTM’nin yaptığı araştırmada, ay boyunca medyada konuşulan başlığın Beşiktaş-Fenerbahçe maçı olduğu belirlendi. Fenerbahçe, Beşiktaş’ı 19 Nisan’da Ülker Stadyumu’nda konuk etmişti. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında, sahada yaşanan, şiddet içeren olaylar nedeniyle maç ertelendi. Yaşanan olayların boyutu ve futbola verdiği zarar Türkiye’de ve dünyada büyük ses getirirken gözler Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Yönetim Kurulu’ndan çıkacak karara çevrildi. TFF, yarım kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin, kaldığı yerden seyircisiz oynanması kararını aldı. Fakat siyah beyazlı kulüp maça çıkmadı ve hakem maçı iptal etti. Karşılaşma ile ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Siyah beyazlı kulüp geçtiğimiz ay hakkında çıkan haber sayısı ile Fenerbahçe’nin gerisinde kalarak ikinci sırada yer almıştı. Beşiktaş, Nisan ayı boyunca çeşitli başlıklar ile medyaya yansıyan 89 bin 14 haber ile zirveye yerleşti. Sarı lacivertli takım ise 80 bin 405 haber sayısı ile ay boyunca en çok konuşulan ikinci spor kulübü oldu.

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupasına veda etti

Galatasaray, evinde Teleset Akhisarspor’a 2-0 mağlup olmuş ve Ziraat Türkiye Kupasına veda etmişti. Ardından Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, attığı 2 golle maçtan galip ayrılarak ligdeki liderliğini sürdürdü. Sarı kırmızılı kulüp ay boyunca hakkında çıkan 79 bin 137 haberle medyada yer aldı.

Aziz Yıldırım açıklamalarıyla gündem oldu

Olaylı geçen ve yarım kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi kadar konuyla ilgili açıklama yapan kulüp başkanları da gündemdeydi. Sarı lacivertli takımın başkanı Aziz Yıldırım, olayların ardından yaptığı açıklamalarla Beşiktaş kulübünden tepki topladı. Yıldırım, yaşanan olaylıların 3 Temmuz’un devamı olduğu, Şenol Güneş’in tiyatro oynadığını ve sahayı terk eden takımın hükmen mağlup sayılması gerektiğini söyleyerek tepki çekti. Bu açıklamalar karşısında siyah beyazlı kulüp, düzenlenen basın toplantısında söylenenleri esefle kınadıklarını, hocalarına ve oyuncularına çamur atmanın kimsenin haddi olmadığını belirterek karşılık verdi. Aziz Yıldırım, hakkında çıkan 11 bin 162 haberle en çok konuşulan kulüp yöneticisi oldu.

Şenol Güneş dünya basınında

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında çıkan olaylarda başından yaralanan Şenol Güneş, dünya basınında yer aldı. BBC, Bild ve Marca gibi önemli gazeteler, Teknik Direktör Şenol Güneş’in başından yaralanmasını manşetlere taşıdı. Güneş hakkında teknik direktörlüğü bıraktığı, yeni takıma transfer olacağı gibi iddialar da konuşulanlar arasında yer aldı. Bu başlıklarla Güneş, 32 bin 942 haberle medyada en çok konuşulan teknik isim oldu.