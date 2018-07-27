Öldürülen Ayşegül öğretmen oğlunun doğum günü için işten erken çıkmış

Ayşegül öğretmenin olay günü 2 yaşındaki oğlunun doğum günü için çalıştığı okulundaki mesaiden erken ayrıldığı öğrenildi.

Boşanma sürecindeki eşi tarafından öldürülen Ayşegül Ç. (37) ve annesi Fehime Küçük’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndan Ayşegül Ç.’nin kız kardeşi ve öğretmen arkadaşları teslim aldı. Ayşegül öğretmenin olay günü 2 yaşındaki oğlu M.Ç.’nin 3 gün sonraki doğum gününe hazırlık için normal mesai saatinden yaklaşık 45 dakika önce çıktığı öğrenildi. İddiaya göre; olayın şüphelisi Mehmet Reşit Ç. ilk önce eve gittiği ve Mehmet Reşit Ç.’nin orada kayınvalidesi Fehime Küçük’ü 15 yaşındaki kızı Ç.Ç.’nin gözü önünde vurduğu ileri sürüldü.

Annesine ulaşamayınca arkadaşını aramış

15 yaşındaki Ç.Ç. yine iddiaya göre babasının, anneannesini gözü önünde vurmasının ardından annesini uyarmak için telefonla aradı ancak annesi telefonu meşgule attı. Daha sonra annesinin mesai arkadaşını arayan Ç., annesine ulaşamadığını babasının evde anneannesini vurduğunu, annesini uyarmak için ulaşması gerektiğini söyledi. Olayı öğrenen Ayşegül öğretmenin mesai arkadaşı ise konuyu yetkililere bildirdi. Evlerinden birkaç sokak ilerde ise şüpheli Mehmet Reşit Ç., Ayşegül öğretmeni de vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ayşegül Ç. ve annesi Fehime Küçük yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne ve kızının cenazesinin bugün Avcılar’da kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.