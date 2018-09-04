Öldürülen mizah dergisi sahibi son yolcuğuna uğurlandı

Cenazede Türker’in sevenleri gözyaşı döktü.

Beyoğlu’nda balık restoranından tartıştığı şahıs tarafından atılan yumrukla hayatını kaybeden Türker için Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi namazı ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Türker’in babası Gürhan Türker, kardeşi Kaan Türker taziyeleri kabul etti. Törene Türker’in yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazı ardından Türker için helallik alındı.

Türker’in cenazesi, toprağa verilmek üzere Pendik Dolayoba Mezarlığı’na götürüldü.