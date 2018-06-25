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25 Haziran 2018 12:31

Olimpik Anneler projesinde 2018-2019 dönemi başladı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve P&G Olimpik Anneler projesiyle 2018-2019 döneminde anneleriyle birlikte milli sporcuları açıkladı.

Olimpik Anneler projesinde 2018-2019 dönemi başladı

25 Haziran 2018 12:31



P&G’nin Olimpiyat Oyunları global sponsorluğuna paralel olarak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) işbirliğiyle hayata geçirdiği Olimpik Anneler projesinde 2018-2019 dönemi başladı. Şirketin geçtiğimiz yıl 30’uncu yılı nedeniyle 30 milli sporcuyu ve annelerini desteklenmeye başladığı projede, Olimpiyat altın madalyalı Milli Güreşçi Taha Akgül ve annesi Gülbahar Akgül de yer alıyor. 2014 yılında başlayan Olimpik Anneler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda milli sporcuları ve annelerini destekleyerek Türkiye’de çocuklar ve gençler arasında spor kültürünün yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Proje geçtiğimiz yıl ülkemizi Pyeong Chang 2018 Kış Olimpiyatları’nda kayaklı koşu branşında temsil eden Hamza Dursun’un yanında yer alarak Dursun ailesini Güney Kore’de ağırladı.



’’Sporcularımız ve anneleriyle gurur duyuyoruz’’


Türkiye’de sporu her alanda desteklediklerini belirten P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, şöyle konuştu: ’’Şirket olarak 2010 yılından bu yana Olimpiyat Oyunları’nın sponsoruyuz. TMOK işbirliğiyle Türkiye’ye özel başlattığımız Olimpik Anneler projesi, globalde yürüttüğümüz bu sponsorluğa farklı bir boyut kazandırmamız açısından çok değerli. Çocuklarımızı spora yönlendirmeyi amaçladığımız projede ’’Çocuğuna spor yaptıran her anne, bir Olimpik Annedir’’ diyoruz. Bu nedenle sadece milli sporcularımızı değil, bu sporcularımızı yetiştiren anneleri de destekliyoruz. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda desteklediğimiz tüm sporcularımız ve anneleriyle gurur duyuyoruz’’.



"Olimpiyatlara daha iyi şekilde hazırlanmalarına katkı sağlıyor"


TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ise açıklamasında: ’’Sporcularımızın Olimpiyat hayallerini sürdürmesine ve Olimpiyatlara daha iyi şekilde hazırlanmalarına önemli katkılar sağlayan Olimpik Anneler projesini sponsor şirket ile bu yıl da sürdürdüğümüz için oldukça memnunuz. Bu proje aynı zamanda çocuklarımızın genç yaşta spor kültürü edinmeleri ve spor yapmaları için anneleri teşvik ediyor ve çocuklarını spora başlatmaları konusunda onlara destek oluyor. Projeyi bu yönüyle de çok değerli buluyoruz’’ dedi.



2018 - 2019 dönemi Olimpik Anneler projesinde yer alan milli sporcular şöyle:


Aliye Demirbağ - Badminton


Ahmet Örken - Bisiklet


Busenaz Sürmeneli - Boks


Tuğrulhan Erdemir - Boks


Nafia Kuş - Taekwondo


Enver Yıldırım - Eskrim


Evin Demirhan - Güreş


Ahmet Turan Okyay - Halter


Tutya Yılmaz - Jimnastik


İlke Özyüksel - Modern Pentatlon


Mete Gazoz - Okçuluk


Zeliha Ağrıs - Taekwondo


Salih Korkmaz - Yürüyüş


Nida Eliz Üstündağ - Yüzme


Hamza Dursun - Kayaklı Koşu


Yasemin Adar - Güreş


Cavit Onur Biriz - Yelken


Burak Uygur - Karate


İrem Korkmaz - Judo


Ahmet Önder - Jimnastik


Fatih Cengiz - Güreş


Yasemin Anagöz - Okçuluk


Aylin Çakır - Eskrim


Ayla Aksu - Tenis


Ecem Güzel - Yelken


Dilara Lokmanhekim - Judo


Dilara Uralp - Yelken


Neslihan Yiğit - Badminton


Bilal Çiloğlu - Judo


Meryem Bekmez - Yürüyüş




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