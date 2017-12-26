Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 13:36

Olimpiyat adaylığı şehri ve sporu tetikliyor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından desteklenen bir araştırma Olimpiyat Oyunları adayı olup yarışı kaybeden kentlerin süreçten olumlu etkilendiğini ortaya çıkardı.

Olimpiyat adaylığı şehri ve sporu tetikliyor

26 Aralık 2017 13:36

2020 adaylık sürecinin İstanbul’un altyapı ve ulaşım yatırımlarında hızlandırıcı bir etkiye sahip olduğu tespit edildi.


Olimpiyatlar kaybedilirken bile kazandırıyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) sağladığı fonla İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de eşzamanlı olarak gerçekleştirilen araştırma kaybedilen olimpiyat adaylıklarının şehre birçok olumlu etkisi olduğunu ortaya çıkardı.


Başarısızlıkla sonuçlanan olimpiyat adaylıklarının etkilerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırma, İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nden Cem Tınaz, Coventry Üniversitesi’nden (İngiltere) Paul Salisbury ve Georgia Üniversitesi’nden (Amerika Birleşik Devletleri) Becca Leopkey tarafından yürütüldü. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin İleri Olimpiyat Araştırmaları Merkezi tarafından desteklenen araştırma, 2016/17 döneminde dünya çapından gelen başvurular içinde desteklenmeye değer görülen altı başvurudan biri oldu.



İstanbul 2020 farklı


Araştırma kapsamında üç ülkede adaylık sürecinde dahil olmuş toplam 33 kişiyle görüşüldü. Görüşülen kişiler arasında adaylık komitesi üyeleri, olimpiyat komitesi üyeleri, devlet, medya ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yer aldı. Görüşmelerin yanı sıra, resmi dokümanlar, raporlar ve akademik makaleler incelendi. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre İstanbul’un ilk 4 adaylığı ile son adaylığı, hedefler, kapsam ve imkanlar açısından birbirinden farklılaşıyor. İlk dört adaylıkta öncelikli amaç olimpiyatlara ev sahipliği yapmaktan ziyade dolaylı olarak olumlu sonuçlara erişilmesi iken, son adaylıkta temel amacın oyunlara ev sahipliği yapmak olduğu tespit edildi. İlk dört adaylıkta, Türkiye’nin o dönemde oyunlara ev sahipliği yapma kapasitesine tam olarak sahip olamasa da adaylıkların bu kapasitenin oluşturulması adına gereken girişimleri hızlandırdığı tespit edildi.


Araştırma ayrıca son adaylık sürecinin İstanbul’un altyapı ve ulaşım yatırımlarında hızlandırıcı bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkardı. Adaylıkta İstanbul’un elini kuvvetlendirmek için, o dönemde ev sahibi olunan spor etkinlikleri farklı şehirlerde çeşitli olumlu etkiler oluştururken, toplumun spor kapasitesinin artmasını da sağladı. 2010-2013 yılları arasında Türkiye’nin uluslararası prestijine ve itibarına katkı sağlayan adaylığın turizm gelirlerinin artmasına da katkıda bulunduğu belirlendi. Adaylık devletin farklı birimlerinin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada, ortak amaçlar uğrunda çalışmalarını sağladı. Türk yöneticilerin uluslararası spor arenasında daha etkin roller almalarına katkıda bulunan ilişkiler kurmasına katkı sağlayan sürecin belki en önemli etkilerinden biri de ülkemizin sporda dopingle mücadelede tamamen yeni bir anlayışa ve yapıya kavuşması oldu.


Öte yandan spor özelindeki çıktılara bakıldığında, belirlenmiş tesisleşme hedeflerinin gerçekleştirilememesi, elit sporda hedeflenen başarıların sağlanamaması ve oyunlara ev sahibi olunamamasının toplum nezdinde oluşturduğu hayal kırıklığı olumsuz durumlar olarak tespit edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
14
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    13°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç