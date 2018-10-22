Olta balıkçıları Beylikdüzü Sahili'nde yarışacak

Beylikdüzü Belediyesi'nin üçüncüsünü düzenlediği Geleneksel Olta Balıkçılığı Yarışması için başvurular sürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla olta balıkçılarını Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde buluşturacak olan yarışma, yine keyifli anlara sahne olacak. Yarışmaya katılmak isteyenlerin 18-31 Ekim 2018 tarihleri arasında, www.beylikduzu.istanbul adresindeki online kayıt formunu doldurmaları ve sonrasında müdürlüğe gelerek ön kayıtlarını asıl kayıt haline getirmeleri gerekiyor.

“Beylikdüzü Denizle Buluşuyor” sloganıyla Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün Gürpınar Olta Balıkçıları Derneği işbirliğiyle olta balıkçılığını kamuoyuna tanıtmak, yarışma heyecanı ile olta balıkçılarını bir araya getirmek amacıyla düzenlediği Geleneksel Olta Balıkçılığı Yarışması için başvurular sürüyor. Yarışmaya katılabilmek için www.beylikduzu.istanbul adresindeki on-line kayıt formunun 31 Ekim Çarşamba günü mesai bitimine kadar doldurulması gerekiyor.

Yarışma 11 Kasımda, 2 ayrı kategoride yapılacak

Beylikdüzü'nün sahilleri üçüncü kez Olta Balıkçılığı Yarışması'na ev sahipliği yapacak. Beylikdüzü'nde ikamet şartının aranmadığı yarışmaya 18 yaş üstü, amatör-profesyonel balık tutma hobisi olan vatandaşlar katılabilecek.‘Yemli Yarışma ve Uzaktan Hedef Vurma Yarışması' olmak üzere iki kategoride yapılacak yarışmada,bir kişi tek branşa kayıt olabilecek. Balık tutma hobisi olan herkesi Beylikdüzü'ndebir araya getirecek olan Geleneksel Olta Balıkçılığı Yarışması,11 Kasım 2018 Pazar günü yapılacak. Saat 14.00'da başlayan yarışma gün boyu sürecek. Hem yarışmacılara hem de seyircilere heyecan ve keyif dolu anlar yaşatacak yarışmanın sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Yarışmayla ilgili tüm prosedüre ve on-line kayıt linkine www.beylikduzu.istanbul adresinden ulaşılabilecek.