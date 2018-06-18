Olta balıkçıları Beylikdüzü’nde buluşacak

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizasyonuyla balık tutma hobisi olan olta balıkçılarını Gürpınar Sahili’nde buluşturacak olan yarışma, yine keyifli anlara sahne olacak.

“Beylikdüzü Denizle Buluşuyor” sloganıyla Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Gürpınar Olta Balıkçıları Derneği işbirliğiyle olta balıkçılığını kamuoyuna tanıtmak, yarışma heyecanı ile olta balıkçılarını bir araya getirerek onları kaynaştırmak amacıyla düzenlediği Geleneksel Olta Balıkçılığı Yarışması için başvurular başladı. Yarışmaya katılabilmek için www.beylikduzu.istanbul adresindeki online kayıt formunun 28 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar doldurulması gerekiyor.

Beylikdüzü’nün sahilleri, bu yıl da Olta Balıkçılığı Yarışması’na ev sahipliği yapacak. Yarışmaya, 18 yaş üstü, amatör-profesyonel balık tutma hobisi olan vatandaşlar katılabilecek. ‘Yemli Yarışma ve Uzaktan Hedef Vurma Yarışması’ olmak üzere iki kategoride yapılacak yarışmada,bir kişi tek branşa kayıt olabilecek. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Olta Balıkçılığı Yarışması 1 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak. Saat 15.00’da başlayacak olan yarışma 23.00’da sona erecek. Kıyasıya yarışların sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Yarışmayla ilgili tüm prosedüre ve online kayıt linkine www.beylikduzu.istanbul adresinden ulaşılabiliyor.