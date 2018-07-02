Oltalar bu sefer çevre duyarlılığına dikkat çekmek için atıldı

Yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Gürpınar Olta Balıkçıları Derneği işbirliği ile bu yıl 2’ncisi düzenlenen Geleneksel Olta Balıkçılığı Yarışması başladı. ‘Beylikdüzü Denize Açılıyor’ sloganıyla düzenlenen yarışmada amatör balıkçılar iki kategoride yarıştı. Gürpınar Pekmez Sahili’nde gerçekleşen yarışmada oltalar çevre duyarlılığı için atıldı. Yemli ve Hedef Vurma dallarında yarışan balıkçılar birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmada dereceye giren balıkçılara ödülleri takdim edilirken yarışma renkli anlara sahne oldu.

“Biz ne kadar bir av derneği olsak da biz çok çevreci bir grubuz”

Gürpınar Olta Balıkçıları Grubu’nun kurucusu ve yöneticisi olan İlker Say, “Beylikdüzü Belediyesi ile birlikte organize edip tasarladığımız bir yarışma. Bu sene 2’ncisini düzenliyoruz. İki kategoride yarışma yaptık. Spin hedef ve yemli kategorisinde. Hedef balığımız mırmır, eşkina, levrek. Şu dönemde bunların çıkacağını düşünüyoruz. Bakanlığımızın ve devletimizin resmi rakamlarına göre balıklar tutuluyor. Balığın popülasyonuna göre çarpanları var. Buna göre puanlama sistemi yapıyoruz. Biz bu organizasyonları niçin yapıyoruz? Biz ne kadar bir av derneği olsak da biz çok çevreci bir grubuz. Balıktan yanlış arkadaşlıklar doğmaz. Balıktan kötülük gelmez. Denize bakan insan herkese güzel bakar. Çocuklarımıza, gençlerimize bu işi öğreteceğiz” dedi.

“Olta balıkçılığı İstanbul genelinde çok hızlı bir şekilde büyümeye başlıyor”

Spin hedef kategorisinde 1’inci olan Celal Bulut ise, “Amatör balıkçılıkla yakından ilgileniyorum. İşim bu daha doğrusu. Beylikdüzü Gürpınar’a yarışmaya geldik. Neticesinde 1’inci oldum, ödülümü aldım. Olta balıkçılığı gerçekten İstanbul genelinde çok hızlı bir şekilde büyümeye başlıyor. Çok hızlı bir şekilde artıyor. Çok zevkli, ben çok keyif alıyorum” diye konuştu.