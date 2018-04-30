Oluklu mukavva sektörü 4.0 sempozyumunda buluşacak

‘Oluklu Mukavva Sanayi 4.0’ın masaya yatırılacağı sempozyuma dernek üyelerinin yanı sıra akademisyenler, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarından 200’e yakın katılımcı bekleniyor.

Türkiye ekonomisinin aynası konumundaki Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) tarafından düzenlenen ‘Oluklu Mukavva Sanayi 4.0 Sempozyumu’ 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü İstanbul’da yapılacak. Sempozyumun açılış konuşmalarını; Sempozyumdan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Semih Çelebi ve OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu gerçekleştirecek.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Sinan Alçın ve Yard. Doç. Dr. Özgün Biçer ‘Endüstri 4.0 nedir, Dünden bugüne nasıl geldik’ ve ‘4.0 Beraberinde neler getirmektedir’ konularına değinecek.

‘Oluklu Mukavva Sanayi 4.0 Sempozyumu’na yurt dışından katılacak olan BOBST; Güney Avrupa Bölge Satış Müdürü & Ürün Uzmanı Andrea Cassi, BHS; Türkiye, Orta Doğu, Fransa, Kuzey ve Batı Afrika’dan Sorumlu Satışı Müdürü Kirsch Norbert ve FOSBER; Türkiye, Çin, Uzak Doğu Asya Bölge Satış Müdürü Edoardo Silvestri de sektördeki dijital dönüşüme ilişkin dünyadaki genel trendleri anlatacak.

Sürdürülebilirliğin iş dünyasında bilinirliğini artırmayı hedefleyen sosyal girişimcilik kuruluşu Sustineo İstanbul Kurucu Ortağı Gülin Yücel ise sempozyumun sonunda Endüstri 4.0’ın sürdürülebilir üretim için sunduğu fırsatlara ilişkin bir konuşma yapacak.