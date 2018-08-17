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17 Ağustos 2018 07:39

Ölüm patroniçesinin talimatıyla uyuşturucu madde satışı yapanlara operasyon

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Çayırbaşı Mahallesinde 5 adrese şafak operasyonu düzenledi.

Ölüm patroniçesinin talimatıyla uyuşturucu madde satışı yapanlara operasyon

17 Ağustos 2018 07:39

Düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken ekmek, çocuk bezi ve futbol topu içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan operasyonun Ölüm patroniçesi olarak bilinen Saide D.’nin talimatıyla uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik olduğu öğrenildi.


İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, çok sayıda sivil ekip katıldı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğünde şafak vakti toplanan ekipler konvoylar halinde adreslere doğru yola çıktı.



Ekmek, çocuk bezi ve futbol topu içinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi


Çayırbaşı Mahallesine gelen ekipler operasyon yapılacak adresleri ablukaya aldı. Eşzamanlı olarak 5 adrese girildi. Açılmayan kapılar koçbaşı yardımıyla kırıldı. Adreslerde ve yakınlarında arama yapan ekipler ekmek, çocuk bezi ve futbol topu içinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Ölüm patroniçesi Saide’nin adamlarına operasyon


Geçtiğimiz aylarda aynı mahalleye operasyon düzenlenip Saide D. İsimli kadın gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Bugün düzenlenen operasyon ile Saide D.’nin talimatıyla uyuşturucu madde satışı yapan kişilere olduğu öğrenildi.




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