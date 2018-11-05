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Ölüm tehdidi alan Shaqiri, kadrodan çıkarıldı

Liverpool’un yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri, Dünya Kupası’nda yaptığı ‘Arnavut Kartalı’ sevincinden dolayı Kızılyıldız maçı kadrosuna alınmadı.

Liverpool'un yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri, Dünya Kupası'nda yaptığı ‘Arnavut Kartalı' sevincinden dolayı Kızılyıldız maçı kadrosuna alınmadı.


Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre formasıyla Sırbistan karşısında golü bulan Xherdan Shaqir, gol sevincinde yaptığı ‘Arnavut Kartalı' işaretiyle Sırp taraftarlardan büyük tepki görmüştü. Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde yarın Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile oynayacağı mücadele öncesinde Sırp taraftarlardan ölüm tehdidi alan Shaqiri, Teknik Direktör Jurgen Klopp tarafından kadrodan çıkartıldı.

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