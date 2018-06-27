Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 10:46

Ölümden saniyelerle kurtuldular

Bahçelievler’de aracın farını tamir eden oto aksesuarcısı ve müşterisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın altında ezilmekten son andan kurtuldu.

Ölümden saniyelerle kurtuldular

27 Haziran 2018 10:46

2 kişinin saniyelerle ölümden kurtulduğu kaza güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.


Olay, 17 Haziran tarihinde saat 22:00 sıralarında Yenibosna Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında bulunan bir araca ardından da kaldırımda far tamiri yapılan başka bir araca çarptı. Bu sırada kaldırımda bulunan aracın farını değiştiren oto aksesuarcısı Emre Özkan ve müşterisi Resul Güney ise aracın kendilerine doğru geldiğini görerek kaçtı ve saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuldu. Yaşanan bu anlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bir kişi kaputu açık aracın yanında dururken diğer bir kişi ise aracın farını değiştirmek için uğraşıyor. Tam bu esnada kontrolden çıkan aracın kendilerine doğru hızla geldiğini gören oto aksesuarcısı ve müşterisi kendilerini son anda yana doğru atıyor ve saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuluyor. Kaza yapan aracın sürücüsü ise aracından panik ile iniyor ve bir süre sonra yere yığılıyor. Çevrede bulunan polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken yapılan ölçümlerde şahsın alkollü olduğu iddia edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç