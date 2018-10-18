Ölümünün ardından usta fotoğrafçının sergisine ziyaretçi akını

Usta fotoğrafçı Ara Güler'in vefatının ardından sevenleri Bomontiada'da yer alan ‘Islık Çalan Adam' sergisine akın etti.

Şişli'de tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden usta fotoğrafçı Ara Güler, sevenlerini hüzne boğmuştu.. Türkiye ve dünyanın yetiştirdiği sayılı fotoğrafçılardan biri olan Ara Güler için çok sayıda taziye mesajı yayınlanmış ve baş sağlığı dilenmişti. Usta fotoğrafçının ölüm haberini alan sevenleri ise Bomontiada'da bulunan ‘Islık Çalan Adam' sergisini ziyaret ederek ustaya olan sevgilerini bir nevi ifade etti.

Türkiye ve dünya fotoğrafçılığı açısından değerli bir ismi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden bir ziyaretçi,'' Önemli bir isimdi. Çalışmalarını yakından takip ediyordum. Ölüm haberini alınca çok üzüldüm. Buraya gelerek son sergisini görmek istedim'' ifadelerini kullandı.

Ara Güler'in anısına saygı göstermek için sergiyi ziyaret eden bir başka ziyaretçi,'' Türkiye için gerçekten üzücü bir durum. Bomontiada'da fotoğraflarının sergilendiğini duydum. Onun anısına buraya gelerek ziyaret etmek istedim. Bize bu fırsatı sağlayanlara da teşekkür ederim'' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi tarafından derlenen ‘Islık Çalan Adam' sergisinin Bomontiada'da vatandaşlar tarafından ücretsiz ziyaret edilebileceği belirtildi.