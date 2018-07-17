Olympiakos ile Axel Toupane anlaştı

THY Euroleague ve Yunan Ligi’nin güçlü takımlarından Olympiakos yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımın başına David Blatt’i getiren kırmızı-beyazlılar, Sasha Vezenkov, Zach LeDay ve Nigel Williams-Goss’u kadrosuna katmıştı. Yunan ekibi son olarak da Fransız basketbolcu Axel Toupane’ı transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Toupane ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

26 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezonu Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’da geçirmiş ve THY Euroleague’de de Final-Four oynamıştı. Toupane, Euroleague’de 6.9 sayı ve 2.1 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.