Olympos Regatta’nın galibi “Eker 40” oldu

3 gün süren yarışlarda “Eker 40” takımı Olympos Regatta‘nın galibi oldu.

TAYK tarafından Eker ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ile Moda Deniz Kulübü işbirliğinde hayata geçen “TAYK-Eker Olympos Regatta”, Moda Deniz Kulübü önünden 28 yelken takımının katılımıyla start aldı. 10-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen yarışlar Moda-Tirilye, Tirilye - koyiçi ve Tirilye-Moda olmak üzere üç etaptan oluştu. Yarışın ilk etabında 2 saat 29 dakika ile 6 yılın hız rekoru kırıldı.

Bu yıl 6’ncısı yapılan TAYK-Eker Olympos Regatta, mevsim şartlarına göre alışılmışın dışında sert bir rüzgar ile start aldı. Öncü tekne Orient Expres, ortalama 20 mil hız yaptığı yarışı 2 saat 29 dakikada tamamlayarak, hız rekorunun da sahibi oldu. Yarışın ilk etabı, IBS 40 plus yatının 4 saat 49 dakika yaptığı finish ile tamamlandı.

Geceyi Tirilye’de istirahat ederek ve hasar gören yelkenleri tamir ederek geçiren ekipler, 11 Ağustos günü Tirilye’de yapılan koyiçi yarışı için öğle saatlerinde teknelerine geldiler. Yarış saat 14:00’te bir gün öncesine benzer hava şartları ile başladı. Olympos Regatta’nın 2. etabı 1 saat 34 dakikada tamamlandı.

3’üncü etap hafif bir havada gerçekleşti

TAYK-Eker Olympos Regatta, 12 Ağustos Pazar günü saat 10:45’de Tirilye’den verilen ve Moda Deniz Kulübü önünde biten 3’üncü ve son etap ile tamamlandı. Yarışın 3’üncü etabı ilk iki güne nazaran hafif bir havada gerçekleşti. Bozburun’dan sonra hava 2-3 saat düşünce tekneler yan yana seyir halinde yarıştılar. Yarışın 3’üncü etabını, düzeltilmiş zamanda Borusan birinci olarak bitirdi. "Eker 40” ise yarışları 6 saat 55 dakikada bitirdi.

Ödül töreni düzenlendi

Yarışın 3’üncü etap ve genel klasman ödül töreni Moda Deniz Kulübünde gerçekleşti. Geceye yelken yarışçıları katıldı. Gece sonunda dereceye giren takımlara plaket takdim edildi.

3’ncü günün birincisi olan Yelkenci Orhan Tüker, “Her şeyden evvel ben organizasyona teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Türkiye’de bu tür şeyler yapıldığı zaman içeriği pek doğru olmuyor. Ahmet Eker Bey sağ olsun bu yarışta katkıları çok. Yelkenciliği çok şey vermeye başladı. Türkiye’de yelken kalkınır 10 tane Ahmet Eker olsa birinci yarış buradan giderken biraz zorlu oldu. Orada 6’ncı olduk pek iyi beceremedik. İkinci yarışta ikinci olduk. Dönüşte de birinci olduk. Sevinçliyiz tabi güzel bir yarış oldu” dedi.

Vakkorama teknesinin dümencisi Erhan Karaca ise, “Çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Eker sponsorluğunda bizi çok güzel ağırladılar orada. Bu sene biraz hızlı geçti. Özellik cuma günü her halde rekor kırılmıştır. Cuma günü çok sert bir havada gittik. Akşam bizi güzel karşıladılar. Güzel hazırlanmışlar, her zaman güzel hazırlanıyorlar. Cumartesi günü hafif bir kaza yaptık ama bırakmadık yarışı. Ve son üne Eker ile bir puan fark ile girdik. Son gün Eker birinciliği biz ikinciliği aldık. Kendilerini tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.