Ömer Bayram ilk maçında asist yaptı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden milli futbolcu Ömer Bayram, Süper Lig'de BB Erzurumspor'a karşı ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. 11'de başlayan Bayram, 90 dakika sahada kaldı ve 1 de asist yaptı.

Galatasaray'ın transferin son günü Akhisarspor'dan kadrosuna dahil ettiği milli futbolcu Ömer Bayram, ilk sarı-kırmızılı forma heyecanını BB Erzurumspor'a karşı yaşadı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşmaya Teknik Direktör Fatih Terim tarafından Yuto Nagatomo'nun yerine 11'de görevlendirilen Bayram, 90 dakika sahada kaldı. Başarılı sol bek, 74. dakikada sağ taraftan kullandığı köşe atışında Maicon'a gol attırdı.