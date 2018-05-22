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22 Mayıs 2018 13:54

Ömer Döngeloğlu: “Param İsrail’e gidiyor mu diye harcadığınız her kuruşa bakın”

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinliklerine katılan İlahiyatçı-TV Programcısı Ömer Döngeloğlu, Kudüs’te yaşananlar üzerinden kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku’nu anlattı.

Ömer Döngeloğlu: “Param İsrail’e gidiyor mu diye harcadığınız her kuruşa bakın”

22 Mayıs 2018 13:54

Küdüs’e destek konusunda herkesin üzerine düşen görevler olduğunu söyleyen Döngeloğlu, “Benim param İsrail’e gidiyor mu diye harcadığın her kuruşa bakacaksın. Kardeşlik bunu gerektirir” dedi.


TV Programcısı ve İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Bağcılar Belediyesi’nin Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirdiği programa konuk oldu. Döngeloğlu, “Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku” konulu söyleşide ilçe sakinlerine seslendi.


İsrail’in Kudüs’te Filistinlilere uyguladığı zulümle konuşmasına başlayan Döngeloğlu, “Siyonistler 2018 yılında Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmek istiyorlar. Bu zor zamanlarda Müslümanlar da Müslümanın yanında olarak kardeşliğini gösterecek. Müslümanın kardeşliği sözde kalmayacak üzerine düşeni yapacak. Devletin yapacakları dışında bizim bireysel olarak da yapacaklarımız var. Benim param İsrail’e gidiyor mu diye harcadığın her kuruşa bakacaksın. Kardeşlik bunu gerektirir. Yahudiye İsrail’e hamallık yapmayacaksın” dedi.



“Resulullah’ın hatırı her şeyden üstündür”


Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) kardeşlik ahlakına da değinen Döngeloğlu şunları söyledi: “Peygamberimizin insanlığa öğrettiği bir kardeşlik var. Bizim bir şekilde bu kardeşliği hayatımızda uygulamamız gerekiyor. Her ne sebeple olursa olsun küs olduğumuz, incittiğimiz biri varsa barışmayı deneyelim. Barışalım ki Ramazan ayı geldiğini göstersin. Zorunuza gitse bile Kuran-ı Kerim ve sünnet bunu istiyorsa Resulullah’ın hatırı her şeyden üstündür deyip zorunuza giden şeyi yapın bu ay”


Program sonunda Döngeloğlu ve davetliler birlikte şehitler için dua etti.




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