Ömer Halisdemir için 810 kilometre pedal çevirecekler

Yaklaşık 810 kilometre pedal çevirecek olan bisikletliler, geçtikleri 6 ilden aldıkları topraklarla kahraman şehidin kabrini ziyaret edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’inci yıl dönümü nedeniyle Ömer Halisdemir 2’inci Ulusal Bisiklet Turu düzenlendi. Bu kapsamda Arnavutköy Şehitler Meydanı’ndaki etkinliğe Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, amatör ve profesyonel sporcular ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Başkan Baltacı, Çorlu’da yaşanan kazadan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine baş sağlığı diledi. Ardından meydandan startı verilen turda amatör ve profesyonel bisikletliler 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in mezarına ulaşmak için ilçeden aldıkları toprakla yola çıktı. Tur kapsamında sporcular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelerek buradaki anıtta şehitler için dua etti. Genç yaşlı çok sayıda sporcunun katıldığı turda sporcular, Arnavutköy’den Niğde’ye şehit Ömer Halisdemir’in kabrine kadar yaklaşık 800 kilometre pedal çevirecek. Sporcular, tur boyunca geçecekleri İzmit, Düzce, Adapazarı, Bolu, Ankara ve Aksaray’dan da toprak alarak, bu toprakları şehit Halisdemir’in kabrine ulaştırarak, kahraman şehidi anacak.

“Ömer Halisdemir, 15 Temmuz kalkışmasının simge ismi”

15 Temmuz hain darbe girişiminin tüm nesillere en doğru şekilde anlatılması amacıyla ilçede birçok etkinliğin gerçekleştirildiğini ifade eden Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Tarihimizde çok simge kişiler var. Ömer Halisdemir, son dönem yaşanmış olan en vahim ve elim hadisenin 15 Temmuz kalkışmasının simge ismi. Sıkıntılı olduğunu hissettiğimiz bir anı tam tersine çeviren önemli bir şahsiyet. Bugün şehidimize bir vefa örneği olsun diye ve Arnavutköy özelinde dualarımızı, teşekkürlerimizi kabrinde takdim edelim diye bu bisiklet organizasyonunu gerçekleştiriyoruz" dedi.

“Her ilden aldığımız toprakları götürmek için buradayız”

Ömer Halisdemir gibi bir kahraman için pedal çevirmekten gurur duyduğunu dile getiren sporcu Batuhan Döngel, “Bugün 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir için farkındalık turundayız. Kabrine her ilden aldığımız toprakları götürmek için buradayız. Çok güzel bir tur olacak inşallah” dedi.

Ömer Halisdemir’in 15 Temmuz gecesi Türk milleti için kendini feda ettiğini, bu nedenle unutulmaması gerektiğini belirten sporcu Emre Çıtak, “Ömer Halisdemir’in anısına güzel bir etkinlik. Keşke şehit olmasaydı, böyle bir etkinlik olmasaydı ama onu anmak için biz de katıldık. Burada olmak gurur verici” ifadelerini kullandı.