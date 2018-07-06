Ömer Halisdemir için İstanbul’dan Niğde’ye pedal çevirecekler

15 Temmuz anma programları kapsamında Türkiye genelinde birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor. En anlamlı etkinliklerden birisi ise 9 Temmuz pazartesi sabahı Arnavutköy’de başlıyor. İlçe merkezinden 09.45’te start alacak profesyonel ve amatör bine yakın bisikletçi, etkinlik kapsamında Arnavutköy’den aldığı toprağı Şehit Ömer Halisdemir’in mezarına götürecek. Turnuvaya katılan bisikletçiler, Arnavutköy Meydanı’nda Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’yla bir araya gelecek. Baltacı, gerçekleştirecekleri turla, milleti için canını feda eden şehit Ömer Halisdemir’in adının yaşatılmasını istediklerini belirterek, "Sporcular 6 şehirden geçerek Niğde’ye ulaşacak. Gidilen her ilde, o ilin valisi ziyaret edilerek, o ile ait toprak alınacak ve şehidimizin huzuruna gidilecek" diye konuştu.

Arnavutköy’den aldıkları toprakla, Niğde’ye doğru pedal çevirmeye başlayacak olan profesyonel bisikletçilere engelli sporcular ve amatör bisikletçiler de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar eşlik edecek.