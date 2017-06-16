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16 Haziran 2017 09:57

Ömer Karaoğlu’nun seslendirdiği ‘Şehidin Türküsü’ herkesi ağlattı

Beyazıt Meydanında sahne alan ünlü sanatçı Ömer Karaoğlu’na 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz’ın eşinden gelen not sonrasında seslendirdiği ‘Şehidin Türküsü’ konseri izlemeye gelenleri ağlattı.

Ömer Karaoğlu’nun seslendirdiği ‘Şehidin Türküsü’ herkesi ağlattı

16 Haziran 2017 09:57


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Beyazıt Meydanındaki Ramazan Etkinlik Alanında Ramazan ayının maneviyatına uygun olarak düzenlenen müzik şöleninde ünlü sanatçı Ömer Karaoğlu, sahne aldı. Teravih Namazı sonrasında başlayan etkinlikte Ömer Karaoğlu, ‘Sızı, La İlahe İllallah, Bilemezler ve Şehidin Türküsü’ gibi sevilen eserlerini hayranları için seslendirdi. Yoğun katılımın olduğu konserde ünlü sanatçının sırasıyla seslendirdiği eserler vatandaşlara doyumsuz bir gece yaşattı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Ömer Karaoğlu, hayranlarına müzik ziyafeti sundu.



Ramazan etkinliğinde okunan Şehidin Türküsü vatandaşları ağlattı


Ünlü sanatçı Ömer Karaoğlu, konserde hayranlarının istekleri üzere eserlerini seslendirdi. İsteklerini ve dileklerini kağıda yazarak veren hayranlarını kırmayan ünlü sanatçı, 15 Temmuz Şehidi İbrahim Yılmaz’ın eşinden gelen notu okudu. Ömer Karaoğlu, notu okuduktan sonra konserin son eseri olarak ‘Şehidin Türküsünü’ seslendirdi. Eserin başlamasıyla birlikte duygularını gizleyemeyen vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.



“15 Temmuz akşamı önemli bedel ödedik”


Konser sırasında şehidin eşinden gelen notu okuyan ünlü sanatçı Ömer Karaoğlu, “Bana gelen notlarda bir isim var. O ismi aklımızda tutamıyor olmamız bizim kusurumuz. Bir Temmuz akşamında önemli bir bedel ödedik. Sabaha kadar devam etti ve ediyor mücadelemiz. Aramızda eşini şehit vermiş bir misafirimiz var. Yani eşini Hakka ve bu vatanın sevdasına şehadet kılmış. Şehidimiz İbrahim Yılmaz’a binlerce selam olsun. Onun sevdasının rahmeti kuşatsın bizi demek daha doğru olur. Çünkü, biliyorsunuz ki şüheda ölmezler” dedi.




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