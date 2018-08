Ömer Onan: “Ömer Faruk’u Ceza Kurulu’na sevk ettik”

Hepimiz bu ülkede büyüdük, bu ülkede yaşıyoruz. Birçok başka şeyi önemsediği kadar milli takımı da önemsemesi gerekiyor. Biletini de gönderdik ama o gelmedi. Bu yüzden Ceza Kurulu’na sevk ettik. Bir ceza alacaktır” dedi.

2019 yılında Çin’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası’na katılma yolunda önümüzdeki ay Karadağ ve Slovenya ile oynanacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen medya gününde basın mensupları ile bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TBF CEO’su Ömer Onan, “Hedefimiz 2019 Dünya Şampiyonası’na katılabilmek. Bunu çok istiyoruz. Çok kritik iki maç oynayacağız. Slovenya iki galibiyette. Karadağ’ı evimizde yenip, Slovenya’yı da mağlup edersek hiçbir şey bitmez ama çok önemli yol kat etmiş oluruz. O zamana kadar en iyi şekilde hazırlanıp iki maçı da iyi şekilde oynayıp kazanacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Ömer Faruk, Ceza Kurulu’na sevk edildi”

Ömer Onan, ABD’de oynayan Ömer Faruk Aydemir’in Milli Takım’a gelmek istememesinin öncelikle kendilerini üzdüğünü belirterek, “Biz çağrımızı yaptık. Ersan İlyasova bize katılacağını bildirdi. Wilbekin de kadromuzda olacak. Furkan Korkmaz ve Cedi Osman her zaman geliyor. Ömer Faruk Yurtseven’e de çağrımızı gönderdik ama bir geri dönüş olmadı. Tabii ki bu yıllarca milli takıma hizmet vermiş oyuncular olarak bizi üzüyor. Ömer Faruk Yurtseven’in şunu bilmesi lazım; hepimiz bu ülkede büyüdük, bu ülkede yaşıyoruz. Birçok başka şeyi önemsediği kadar milli takımı da önemsemesi gerekiyor. Başkalarını da örnek almayıp Hidayet başkanı olabilir, Cedi Osman, Furkan Korkmaz gibi isimleri örnek almalı. Milli takım forması kutsal bir formadır. Daha yaşı çok genç. Biz hem onunla hem babasıyla konuştuk. Biz ona şunu da söyledik; ‘Buraya gel, bu açılışta arkadaşlarınla birlikte ol, üniversitede bir sıkıntı olursa biz seni zaten geri göndeririz.’ Biz kimseye şartları zorlayacak bir şey yapmıyoruz. Şu an zaten üniversite yok. Biletini de gönderdik ama o gelmedi. Bu yüzden Ceza Kurulu’na sevk ettik. Bir ceza alacaktır. Ama cezalardan önemli olan şunu görmesi lazım; insanlar ne kadar büyük oyuncu olurlarsa olsunlar, milli takımlarıyla birlikte büyürler. Bunun örneğini yıllarca Hidayet Türkoğlu’nda gördük. Gasol Kardeşler ve Ginobili’yi de sayabiliriz. Bu isimler bırakın ilk beşe ya da kadroya girmeyi hedeflemeyi, NBA’e damga vurmuş oyuncular. Hepsi sonuna kadar ülkelerinin milli takımlarına geldiler, oynadılar. İnsanın ülkesinin formasını giymesinden daha güzel ne olabilir? Ben Ömer Faruk Yurtseven’in yerinde olsam yarın ilk uçağa atlayıp gelir ve burada arkadaşlarımla birlikte olurum. Dediğim gibi Ceza Kurulu’nda gerekli işlemler yapılır, savunması alınır. Süreç böyle ilerleyecek. Diğer oyuncularımızda ise herhangi sıkıntı yok” diye konuştu.

“Antrenör hem kulüp takımı hem de Milli Takım’ı çalıştırabilir”

A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca’nın önümüzdeki sezonda bir kulüp takımı çalıştırıp çalıştırmayacağına ilişkin olarak ise Onan, şöyle konuştu:

“Biz federasyon olarak şuna bakıyoruz; hocamızın Milli Takım’a ne kadar yararlı olacağı, ne kadar kafasının rahat olacağı. Bu Ufuk hoca özelinde de değil. Aslında bütün Avrupa’ya baktığınız zaman şöyle bir sıkıntı var; milli takım hocaları sadece orayı çalıştırdığı zaman maç sayısı belli. Antrenörün de kendini formda tutması için aslında bir takım çalıştırması gerek. Her yerdeki antrenörler iki takımı çalıştırmaya çalışıyor. Biz her kulübün bakış açısına da saygı duyuyoruz. Her kulüp istemeyebiliyor. Antrenörler tek takım çalıştırdığı zaman o zaman Milli Takım için kaliteli antrenör bulamıyorsunuz. Hedefi olan kaliteli antrenör senede sadece 5 maç için konsantre olamıyor. O açıdan bence iki tarafı da çalıştırabilir.”