OMSAN'a ödül

OMSAN Lojistik, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri'nde 'Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri' kategorisinde Atlas Ödülü'nün sahibi oldu.

OYAK şirketlerinden OMSAN Lojistik, 14-16 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Logitrans Uluslararası Transport Lojistik Fuarı kapsamında bu yıl dokuzuncu kez dağıtılan Atlas Lojistik Ödülleri'nde Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2) kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ödülü OMSAN adına Lojistik Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koşlu aldı. OMSAN, dokuzuncu kez üst üste Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2) kategorisinde en başarılı lojistik şirketi seçilme geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Uluslararası standartlara sahip kara, hava, deniz ve demiryolu filosuyla OMSAN Lojistik; farklı sektörlerdeki öncü firmalara, yurt içi ve yurt dışı taşımacılığı, depolama, dağıtım, antrepo yönetimi, ev ve ofis lojistiği, gümrükleme ve sigorta hizmetleri kapsamında katma değerli entegre lojistik hizmet sunuyor.