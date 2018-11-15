İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

OMSAN'a ödül

OMSAN Lojistik, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri’nde ’Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri’ kategorisinde Atlas Ödülü’nün sahibi oldu.

OMSAN Lojistik, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri'nde 'Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri' kategorisinde Atlas Ödülü'nün sahibi oldu.



OYAK şirketlerinden OMSAN Lojistik, 14-16 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Logitrans Uluslararası Transport Lojistik Fuarı kapsamında bu yıl dokuzuncu kez dağıtılan Atlas Lojistik Ödülleri'nde Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2) kategorisinde ödüle layık görüldü.



Ödülü OMSAN adına Lojistik Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koşlu aldı. OMSAN, dokuzuncu kez üst üste Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2) kategorisinde en başarılı lojistik şirketi seçilme geleneğini bu yıl da sürdürdü.



Uluslararası standartlara sahip kara, hava, deniz ve demiryolu filosuyla OMSAN Lojistik; farklı sektörlerdeki öncü firmalara, yurt içi ve yurt dışı taşımacılığı, depolama, dağıtım, antrepo yönetimi, ev ve ofis lojistiği, gümrükleme ve sigorta hizmetleri kapsamında katma değerli entegre lojistik hizmet sunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.