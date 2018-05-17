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17 Mayıs 2018 13:46

OMSAN’a yılın lojistikte başarı ödülü

OMSAN Lojistik, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiği ’Demiryoluyla Otomobil Taşımacılığı’ projesiyle, ’Yılın Lojistikte Başarı Ödülleri’nde ’İnovasyon’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

OMSAN’a yılın lojistikte başarı ödülü

17 Mayıs 2018 13:46

OMSAN Genel Müdürü Doç. Dr. M. Hakan Keskin, "OMSAN Lojistik olarak inovasyona, yeniliklere ve gelişime her daim verdiğimiz önemin takdir edilmesi bizim için oldukça değerlidir" dedi.



OYAK Grubu şirketlerinden OMSAN Lojistik, 2017 yılının aralık ayında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek başlattığı demiryoluyla otomobil taşıma projesiyle UTA Lojistik Dergisi tarafından düzenlenen Yılın Lojistikte Başarı Ödülü’nü kazandı. 14 Mayıs’ta farklı sektörlerden yönetici ve firma yetkililerinin katıldığı 3. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nde, ’Yılın Lojistikte Başarı Ödülleri’nde ’İnovasyon’ kategorisindeki ödülü OMSAN Araç Lojistiği Grup Müdürü Kürşad Ünlü aldı.



TCDD Taşımacılık A.Ş. ile yapmış olduğu vagon/lokomotif kiralama iş birliğinden sonra lojistik sektöründe bir ilke imza atan OMSAN Lojistik, 2017 yılının aralık ayında ise yurt içinde otomobil taşımacılığına başladı. İlk seferini 29 Aralık’ta İzmit/Köseköy’den Mersin/Yenice’ye yapan OMSAN Lojistik 204 otomobil taşıdı. Bu yöntemle Anadolu’da ilk defa demiryolu ile ticari maksatlı otomobil taşıyan OMSAN Lojistik, aynı zamanda yılda 115 ton karbon emisyonu salınımına da engel olacak.



OMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç. Dr. M. Hakan Keskin, projeyle ilgili olarak, "Sektörde bir ilki gerçekleştirdiğimiz ve çok önem verdiğimiz demiryolu ile otomobil taşıma projemizin, Yılın Lojistikte İnovasyon Projesi ödülüne layık görülmesi onur vericidir. OMSAN Lojistik olarak inovasyona, yeniliklere ve gelişime her daim verdiğimiz önemin takdir edilmesi bizim için oldukça değerlidir. Şirketimizi ve projemizi ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum. OMSAN, sektörde yol gösterici projeler geliştirmeye devam edecektir" dedi.




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