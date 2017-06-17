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17 Haziran 2017 11:16

Önce giriş belgesini unuttu, sonra kimliğini

Önce sınava giriş belgesini, sonra kimliğini unutan üniversite adayı, velilerin yardımıyla saniyeler kala sınav merkezine girmeyi başardı.

Önce giriş belgesini unuttu, sonra kimliğini

17 Haziran 2017 11:16

Üniversite adayı gencin o zor anları kameralara yansıdı.


Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) LYS-2 Fen Bilimleri Sınavı saat 10.00’da başladı. Sınava girecek olan üniversite adayları sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte sınav merkezlerine geldi. Üst aramalarının ardından öğrenciler sınav merkezlerine alınırken, 09.45 kuralının uygulandığı sınavda geç kalanlar ise alınmadı.



Giriş belgesi ve kimliğini unuttu, sınava son anda yetişti


Üniversite adaylarından Mert Büyükbaş ise okul girişinde sınav giriş belgesini unuttuğunu fark etti. Velilerin yardımıyla hastanenin acil bölümünden giriş belgesi çıktısını alan genç, bu kez kimliğinin kuzeninde kaldığını fark etti. Saniyeler kala belgelerini tamamlayan Büyükbaş, okula alındı.


Mert Büyükbaş’ın kuzeni, evden sınava 1 saat kala çıktıklarını söyleyerek, “Koşturduk hemen hastaneye gittik. Giriş kağıdını çıkarttık bu kez de kimliği ben de kalmış. Koştum hemen getirdim. Spor oldu benim için de” dedi.


Giriş belgesini unutan gence yardım eden velilerden Metin Karakuş, gencin yakını olmadığını belirterek, “Giriş belgesini unutmuş, hastanenin aciline yönlendirdik, zor bela koşa koşa yetişti, kimliğini de arkadaşının cebinde unutmuş, son saniyede girdi. Bu sınavlarda bayağı aksiyon yaşıyoruz”şeklinde konuştu.



Ailelerin heyecanlı bekleyişi sürüyor


Okul bahçesinde çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen velilerden kimileri Kur’an-ı Kerim okudu, kimileri ise dua etti.


Çocuğunun çıkmasını heyecanla bekleyen velilerden biri, “Kur’an okuduk,12 yıldır okuyoruz ama şimdi yine okuduk, Allah kabul etsin. Hepsinin hakkında hayırlısı olsun. Gençlerimizin hepsi pırıl pırıl çocuklar. Emekleri boşa gitmesin.Allah istedikleri bölümü hayırlısıyla nasip etsin” dedi.




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